В Тюмени маршрут № 50 временно изменит схему движения. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршрут № 50, по которому автобусы следуют от завода «Очаково» до жилого комплекса «Юбилейный», временно изменит схему движения. Ограничения продлятся всего пять дней – с 12 по 17 июня.

– На период производственных работ на улице Харьковской в районе дома № 85 автобусы маршрута № 50 будут следовать в объезд перекрытого участка. На время перекрытия дороги посадка и высадка пассажиров будет происходить на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.