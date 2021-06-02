В Ялуторовске сожитель дочери чуть не избил женщину ножкой от стула. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение от 51-летней женщины, что ей угрожают убийством. Участковый выяснил, что горожанке угрожал расправой сожитель ее дочери.

Конфликт между родственниками произошел в ходе распития спиртного. Ранее судимый безработный местный житель пришел в гости к потерпевшей и ее мужу. Во время застолья, вспомнив старые обиды, между гостем и хозяйкой возникла ссора.

– 31-летний мужчина схватил деревянную ножку от сломанного стула, замахнулся на родственницу и стал угрожать убийством. Испугавшись, женщина позвонила в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении жителя Ялуторовска отделением дознания возбуждено уголовное дело «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.