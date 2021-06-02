Тюмень завалило тополиным пухом: что делать для предупреждения возникновения пожара?

Тюменцам объяснили, что делать для предупреждения возникновения пожара из-за тополиного пуха. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам объяснили, что делать для предупреждения возникновения пожара из-за тополиного пуха. Этот природный горючий материал часто становится причиной возгораний.

– Организуйте ежедневную очистку, уборку и проливку водой придомовой территории, тротуаров, дорог и других мест скопления пуха, не позволяйте ему скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта, в местах открытого хранения сгораемых материалов. Также не следует позволять детям поджигать пух или разжигать костры, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

В ведомстве сообщили, что при проведении огневых и других пожароопасных работ нужно убедиться, что место проведения работ тщательно подготовлено. Курить следует в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки. При обнаружении пожара, в том числе горения тополиного пуха, сухой травы и камыша, леса или торфа, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам: 01 или 112.