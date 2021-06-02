В Ишиме женщина впала в кому в погребе

В Ишиме женщина впала в кому после отравления парами морилки в погребе. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме спасли женщину, которая отравилась парами морилки в погребе. 33-летняя жительница района, которая имеет образование по специальности фельдшер, не понимает, как могла потерять сознание. Спустя несколько часов ее обнаружил супруг и сразу вызвал скорую помощь.

– Знаю симптомы интоксикации, но их у меня не было, работала я в респираторе и делала перерыв, поднималась из погреба и выходила на свежий воздух. Возможно, частичное отсутствие обоняния из-за перенесенного полгода назад коронавируса сыграло со мной злую шутку. Очнулась я уже в больнице и сразу поняла, что за меня дышит аппарат, – рассказывает Ирина.

Как сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Областной больницы №4 Владимир Колмаков, пациентку привезли в больницу в состоянии комы. У нее было общее переохлаждение организма, женщина находилась в критическом состоянии. К жизни ее возвращали в течение суток. Затем еще восемь суток она получала лечение и восстанавливалась в терапевтическом отделении.