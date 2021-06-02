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Происшествия2 июня 2021 11:05

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

Местным жителям запрещено посещать леса как минимум до 20 июня
Сергей Швецов
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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим.

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим в связи с установлением пятого класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Местным жителям запрещено посещать леса как минимум до 20 июня. Соответствующее изменение в постановление Правительства региона внес губернатор Александр Моор.

– Помимо особого противопожарного режима, с 11 мая на территории области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Гражданам запрещено посещение лесных массивов, а также разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках, – напомнили в оперативном штабе Тюменской области.

За последние сутки возникло два лесных пожара на общей площади пять га, и три ландшафтных площадью 11,5 га. Таким образом, количество действующих лесных пожаров в регионе на текущий момент, в том числе локализованных – 20, ландшафтных – два.