В логу реки Тюменки обнаружены человеческие кости. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения костных останков в логе реки Тюменки, которая протекает недалеко от жилых домов на улице Фридриха Энгельса. Кости обнаружили в начале мая при проведении работ по облагораживанию территории.

– Согласно заключению эксперта, давность захоронения составляет не менее полувека. Но, учитывая особенности почвы, не исключается более поздний срок давности их захоронения. Установить причину смерти не предоставляется возможным, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. На сегодняшний день специалисты опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, проведены экспертизы.