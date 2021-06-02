В ДТП с лошадью пострадали два тюменца. Фото: Ольга Крыльцова

На 202-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль ВАЗ-21074 сбил лошадь. О судьбе животного ничего неизвестно, а вот то, что в аварии пострадали люди – это факт.

– Дорожный инцидент произошел в 22.30. Пострадали двое жителей Тюмени, водитель и пассажир «семерки», 25 и 20 лет, у них ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Также стало известно, что вчера, водитель на «Киа Рио» сбил 10-летнюю девочку на улице Республики, 169. Школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода, хотя неподалеку находится светофор. Девочка получила ссадину локтя.