В Тобольске «Мерседес» проехал по стопе школьника. Фото: Ольга Крыльцова

В десятом микрорайоне Тобольска водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» проехал по стопе девятилетнего мальчика. Однако, как выяснилось, автомобилист мало виноват в ситуации.

По данным автоинспекторов, школьник ехал по краю проезжей части на велосипеде, держась за руль одной рукой (в другой руке он держал мороженое). Рядом по тротуару ехал его старший брат с другом. Первый задел мальчика рукой, тот встал ногой на проезжую часть, где в это время ехал автомобиль.

– Водитель попытался избежать наезда на ребенка, но машина проехала по стопе. По предварительной информации, у мальчика ссадина стопы, – уточнили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

В ведомстве отметили, что вчера, в День защиты детей, в области произошло девять дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.