Тюменец огрел подругу кочергой за отказ принести очередную порцию алкоголя

Тюменец полоснул подругу кочергой за отказ принести очередную порцию алкоголя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение, что в областную больницу с телесными повреждениями обратилась 49-летняя жительница села Малышенка. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом плечевой кости.

Сотрудники полиции выяснили, что травму женщине нанёс её 57-летний сожитель. В день происшествия подозреваемый совместно с потерпевшей употребляли спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, мужчина поручил сожительнице принести еще.

– Получив отказ, он разозлился, схватил кочергу и ударил ею по телу подруги, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.