Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июня 2021 9:58

Тюменец огрел подругу кочергой за отказ принести очередную порцию алкоголя

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменец полоснул подругу кочергой за отказ принести очередную порцию алкоголя.

Тюменец полоснул подругу кочергой за отказ принести очередную порцию алкоголя.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение, что в областную больницу с телесными повреждениями обратилась 49-летняя жительница села Малышенка. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом плечевой кости.

Сотрудники полиции выяснили, что травму женщине нанёс её 57-летний сожитель. В день происшествия подозреваемый совместно с потерпевшей употребляли спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, мужчина поручил сожительнице принести еще.

– Получив отказ, он разозлился, схватил кочергу и ударил ею по телу подруги, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.