В Тюменской области возбуждено17 уголовных дел в связи с природными пожарами. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено17 уголовных дел в связи с природными пожарами. На сегодня запланировано проведение 150 рейдов.

По информации оперштаба, в производстве дознавателей органов Госпожнадзора ФПС находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров. В надзорно-профилактической работе задействовано 373 патрульно-контрольных группы численностью 710 человек.

Также стало известно, что за последние сутки возникло два лесных пожара на общей площади пять га и три ландшафтных площадью 11,5 га. Таким образом, количество действующих лесных пожаров в регионе на текущий момент, в том числе локализованных, – 20, ландшафтных – два.

За сутки спасатели ликвидировали два лесных пожара на общей площади 11,7 га и четыре ландшафтных площадью 161,5 га.