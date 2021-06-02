АО «Транснефть – Сибирь» завершило сезонный геомониторинг объектов МН Заполярье – Пурпе. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» завершило проведение весеннего цикла геотехнического мониторинга объектов инфраструктуры магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе. Специалисты провели замеры температуры многолетнемерзлых грунтов с использованием 4,5 тыс. термометрических скважин, провели внутритрубную диагностику пространственного положения 484 км нефтепровода, выполнили контроль планово-высотного положения объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций.

Трасса нефтепровода пересекает участки многолетнемерзлых грунтов, где развиваются опасные геологические процессы, в том числе оттаивание, размывы и смещение. В целях мониторинга данных процессов, влияющих на безопасную эксплуатацию МН, разработана специальная система мероприятий, включающая техническую диагностику нефтепровода, анализ его пространственного положения и параметров, характеризующих геокриологические условия залегания трубы.

Для обеспечения сохранности отрицательных температур массивов грунтов используются термостабилизаторы грунтов, их общее количество на линейной части МН и площадочных объектах – более 125 тыс. штук. Термостабилизаторы встроены в опоры нефтепровода и искусственно охлаждают грунт. На участках, где нефтепровод проходит под землей (примерно 200 км), устанавливаются устройства определения высоты нефтепровода под землей. Вдоль подземной части магистрали установлено 677 подобных устройств. Их плоская поверхность позволяет производить геодезические измерения высотного положения нефтепровода под землей традиционными геодезическими методами и с борта воздушного судна с помощью оборудования воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

В летний период планируется проведение обследования трассы с летательных аппаратов с применением инновационной технологии воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки сверхвысокого разрешения.

Данные меры позволяют c высокой точностью определять пространственное положение трубопровода, проводить калибровку расчетных моделей по натурным данным и, соответственно, снижать риски возникновения деформаций трубопровода. Кроме того, в сравнении с аналогичными традиционными методами эффективность использования системы мониторинга позволяет добиться снижения операционных затрат более чем в четыре раза.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Цель работ – повышение технической надежности и обеспечение безопасной эксплуатации объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности АО «Транснефть – Сибирь».

Нефтепровод Заполярье – Пурпе – инновационный проект, реализованный с применением новейших методов строительства и инновационных технологий с учетом условий транспортировки нефти и сложных инженерно-геологических условий местности. Запас прочности и надежности оборудования и сооружений, заложенный при проектировании, в настоящее время обеспечивает техническую надежность и безопасное функционирование инфраструктурных объектов магистрали.