Тюменец заболел клещевым энцефалитом. Фото - блог-инженера.рф.

В Тюменской области зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом. Еще три человека заболели клещевым боррелиозом. Отметим, что за аналогичный период прошлого года случаев заболевания после укуса клещей не было.

За прошлую неделю зарегистрировано 1 927 обращений по поводу присасывания клещей, среди пострадавших 254 ребенка. Всего же с 31 марта приняли 10 042 таких обращения. От укусов, которые регистрировались на 23 административных территориях, пострадали 1 948 детей.

– В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы, жителям области – в областных больницах в муниципальных образованиях, – напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике пациентов.