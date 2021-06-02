На улице Харьковской,83 в Тюмени до середины июля будут прокладывать трубы. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Харьковской, 83 в Тюмени до середины июля будут прокладывать трубы. Объект посетил глава города Руслан Кухарук.

– На этом участке предполагалось закрытие для движения транспортных средств на пять дней, но удалось договориться о сокращении сроков выполнения работ. Также предлагаем сместить эту вынужденную меру на праздничные дни, чтобы доставить как можно меньше неудобств для автомобилистов, – сообщил мэр.

После замены теплосетей двор обновят. Тут обустроят проезды и парковки, тротуары, установят детскую и тренажерную площадки, появятся и ливневая канализация, пандусы, наружное электроосвещение, газоны и пр.

Глава Тюмени обратил внимание на необходимость ремонта входной группы дома и сохранения озеленения, в том числе в палисадниках, которые жители создавали не один год. Газоны должны приобрести современный вид.