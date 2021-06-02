Жители Тюмени могут прямым рейсом улететь в Геленджик. Фото предоставлено "КП".

Жители Тюмени с 1 июня могут прямым рейсом улететь в Геленджик. Авиакомпания Utair намерена выполнять рейсы до конца сентября три раза в неделю.

Так, борт в Геленджик будет вылетать по вторникам и субботам в 20.00 (прибытие в 21.45 по местному времени аэропорта). По пятницам вылет будет осуществляться в 17.00, приземление на курорте – в 18.50. Обратно тюменцы смогут вернуться во вторник и субботу. Борт будет вылетать в 13.35 и приземляться в Тюмени в 19.10. По пятницам же вылет запланирован на 19.40. Прибытие в Рощино – в 01.10.

– С 31 мая аэропорт Геленджик перешел на новый регламент работы. До конца курортного сезона мы будем работать с 8.00 до 23.00. Это решение обусловлено значительным расширением маршрутной сети и увеличением частоты выполняемых рейсов на традиционных маршрутах, – отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Также стало известно, что авиакомпания Utair продолжит посылать воздушные судна в столичный аэропорт Внуково каждый день, причем с 1 июня – два раз в день.