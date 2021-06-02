От Благовещенска до Лондона – «Юристы всех стран объединяйтесь!». Фото предоставлено "КП".

26 – 30 мая 2021 года состоялась XII Юридическая неделя в Тюмени в формате офлайн, ставшая международной. Организатором ежегодно выступает союз «Западно-Сибирская правовая палата» (ЗСПП) – независимое сообщество юристов, адвокатов и арбитражных управляющих.

В этом году традиционно поддержку оказывали органы исполнительной и законодательной власти, представители надзорных инстанций, служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, а также руководители предпринимательских объединений.

Модераторы и спикеры из разных уголков России и зарубежья не только поделились самыми важными практическими кейсами в сфере предпринимательства и юриспруденции, но и доказали, что никакие политические «дрязги» не могут разъединить профессиональное юридическое сообщество разных стран мира. В 2020 году Юрнеделя проводилась в онлайн-формате и стала международной. И, несмотря на все сложности, в 2021 году эта традиция сохранилась. Гости из Великобритании, преодолев большие расстояния и закрытые границы, прилетели для того, чтобы обменяться опытом с коллегами, обсудить кейсы совместной практики и международного сотрудничества, а также вместе отдохнуть. В офлайн-формате за 2 дня мероприятия посетили 475 человек, а доступный к просмотру онлайн-формат позволил привлечь больше 1 000 участников.

Фото: Евгений Шаров.

В Юрнеделе-2021 приняли участие:

– 9 модераторов;

– 48 спикеров;

– 3 эксперта от органов исполнительной власти;

– 10 городов;

– 2 страны (Россия и Великобритания).

Каждый год организаторы Юрнедели обновляют форматы проведения мероприятий. Деловая программа началась 26 мая традиционным турниром по судебным поединкам на кубок ЗСПП с участием практикующих юристов, судей и представителей бизнеса. В этом году поединки состоялись в рамках стратегического сотрудничества ЗСПП с вузами и прошли в стенах ИГИПа ТюмГУ. Вначале все присутствующие смогли насладиться профессиональной битвой двух практикующих юристов, а затем состоялись поединки между студентами старших курсов юридического факультета. Победителей и призеров одарили ценными призами и подарками, но самим дорогим было признание и гордость преподавателей.

27 и 28 мая деловая программа включила в себя 5 сессий разной тематической направленности для юристов и бизнеса, круглый стол с обсуждением реализации нацпроекта, экспертную и стратегическую сессии для профессионалов юррынка.

Участники Юрнедели отметили высокий уровень спикеров и состоявшихся дискуссий по самым актуальным вопросам, а также радушие и теплый прием организаторов, по мнению гостей, «это одна из лучших Юрнедель в России».

30 мая в экопарке Затюменский состоялся флешмоб международного благотворительного забега юристов Legal Run с целью сбора средств в фонд помощи тяжелобольным детям «Подари жизнь». 3 миллиона рублей удалось собрать юристам в целом в рамках VIII международного благотворительного забега юристов Legal Run – 2021. Десять подопечных фонда «Подари жизнь» и четверо подопечных фонда «Дети России» получили необходимую помощь.

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентации, видеозапись с мероприятий Юрнедели-2021 доступны по ссылке.

*** Юридическая неделя в Тюмени – ежегодный комплекс бесплатных публичных мероприятий, на которых обсуждаются актуальные для малого и среднего бизнеса вопросы, связанные с изменениями законодательства, новыми правовыми рисками, вызовами в сфере правовой защищенности бизнеса, упорядочиванием взаимоотношений предпринимательского сообщества и власти. Мероприятие широко освещается в СМИ. Каждая последующая Юридическая неделя привлекает всё большее количество участников.

*** Организаторы благодарят за финансовую поддержку деловых партнеров мероприятий Юрнедели: ЮК «Аспект» (г. Тюмень), ЮФ LexProf (г. Новосибирск), арбитражного управляющего Г. Г. Гаврилову (г. Тюмень), партнеров ЦПС «Лексфорт» (г. Омск) и АБ «Гребнева и партнеры» (г. Новосибирск).