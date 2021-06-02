Тюменцам объяснили, почему в майских квитанциях пришел счет за тепло. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам объяснили, почему в майских квитанциях пришел счет за тепло. В УСТЭК пояснили нюансы сложившейся ситуации.

– Расчетный период для домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, определяется с 20 числа предыдущего месяца по 19 число расчетного месяца. Таким образом, начисление платы за отопление за последнюю декаду апреля попадут в квитанции потребителей за май. Напомним, что отопительный сезон подошел к концу 30 апреля, – сообщила начальник управления сбыта УСТЭК Оксана Смыкова.

Кстати, для собственников квартир в домах, где нет ОДПУ, плату за отопление за май начислят по нормативу потребления тепловой энергии для целей отопления за полный месяц. Норматив установлен распоряжением регионального департамента тарифной и ценовой политики и распределен равными долями на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно).

В компании также отметили, что оперативно получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону контакт-центра 38-62-00 либо в виртуальной приемной на официальном сайте УСТЭК.