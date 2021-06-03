Погода на 3 июня в Тюмени: пасмурно, но тепло

В Тюмени пасмурно, но тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 июня, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 19. Вечером столбики термометров покажут плюс 10 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олёну) называли Леносейкой, так как это было время посева льна. Наши предки заметили, что если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. Также по этому дню судили о начале зимы: «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря – снег с крупой». В это время уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.