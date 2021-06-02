В Тюмени экс-начальника полицейских лишили звания генерал-майора и оштрафовали на 3,6 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Центральный районный суд поставил точку в уголовном деле в отношении бывшего руководителя управления МВД по региону Юрия Алтынова. Напомним, что его судили за взятки.

Так, стало известно, что Алтынова оштрафовали на 3,6 миллиона рублей и лишили его звания генерал-майора полиции. Кроме того, его на пять лет лишили права занимать должности на госслужбе. Директор паспортно-визового сервиса Валерий Калалб, который также проходил по этому делу, оштрафован на меньшую сумму – 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что бывший начальник тюменских полицейских обвинялся в получении трех взяток: iPhone, сумки Montblanc и часов TAG Heuer. Изначально гособвинение предлагало посадить Алтынова на девять лет, оштрафовать почти на 4,2 миллиона рублей и лишить звания «генерал-майор полиции».