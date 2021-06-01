В Тюмени жильцы дома по ул. Широтной страдают от пьяных дебоширов

Фото: "Наш город"

Не секрет, что в тюменских новостройках полно различных алкомаркетов и «наливаек», которые собирают множество любителей спиртного. Чаще всего из-за этого страдают обычные люди, которые вынуждены мириться с таким соседством. Недавно на ул. Широтная произошла очередная пьяная драка, которая стала последней каплей терпения для местного жителя, сообщает «Наш город».

По словам мужчины, он проживает неподалеку от магазина «Радость», расположенного в доме №23/1 на ул. Энергостроителей, там из-под прилавка торгуют алкоголем до часа ночи. Покупатели выносят его в черных пакетах и сразу же начинают пить, а затем дерутся и оставляют мусор. Договориться с руководством магазина у жильцов не получилось.

- Это нам мешает жить. Шум, драки, рядом машины… как они дрались, падали на машины. Люди теперь боятся ставить рядом автомобили. Участковый говорит, напишите заявление, ну и кто будет его писать? Один человек?. Этого недостаточно, - рассказывает мужчина.

Также он сообщил, что боится связываться с руководством магазина. По его словам, если он напишет заявление, то недоброжелатели могут повредить или сжечь его машину.

Кроме того, мужчина рассказал, что полиция уже проверяла данный магазин и выписала штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако в пресс-службе городского ведомства сообщили, что обращений на этот адрес не было.

По мнению обратившегося тюменца, магазин, может быть, откупается от проверок или его кто-то «крышует». Также он рассказывает, что его владельцы рекомендовали жителям дома убрать лавки у подъездов, чтобы выпивающие там не сидели, других способов борьбы с пьяными людьми они не знают.