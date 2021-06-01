Юные тюменцы увидят оперу о непослушном мальчике и сказочных персонажах Фото: pixabay.com

Юные тюменцы смогут познакомиться с оперой «Дитя и волшебство», которую поставила заслуженная артистка РФ и доцент кафедры актерского искусства ТГИК Елена Орлова.

– Это полноценная опера с живым вокалом, в которой приняли участие студенты актерской кафедры и вокального отделения, а также педагоги. Спектакль является уникальным в своем роде. Он был реализован на площадке концертного зала колледжа искусств, – рассказала режиссер ТКТО и преподаватель кафедры актерского искусства Ксения Савельева.

Также, по ее словам, в Тюмени пока не широко развито оперное искусство, а в данном случае исполнителями выступили не только опытные артисты, но и молодые.

История познакомит зрителей с непослушным мальчиком, который окажется среди сказочных персонажей: оживших предметов, героев его книг и забавных животных. Его ждут приключения, которые научат состраданию, дружбе и любви.

– Это история об актуальных и вечных вещах, о том, как важно быть добрым, помогать и не оставаться равнодушным, не взращивать в себе жестокость и не копить злость. Это нужно и важно показывать детям, – поделилась Ксения Данииловна.

Оперу можно будет посмотреть только в онлайн-формате, поскольку сейчас в учебных заведениях действует ряд ограничений, касающийся концертов и массовых показов.

Ориентировочно познакомиться с историей мальчика можно будет 12 июня на онлайн-площадке ДК «Нефтяник», а также на страницах ТКТО в соцсетях.