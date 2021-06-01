В тюменской библиотеке пройдут мастер-классы по ирландским танцам.

В тюменской библиотеке, где организуют второй этап фестиваля детской книги и творчества «ИнтерКиндер», пройдут мастер-классы по ирландским танцам. Мероприятие под названием «Мир лепреконов и фей» при поддержке департамента культуры региона пройдет с 3 по 5 июня.

В рамках фестиваля ребята посетят видеогостиную «Нарния в моем сердце – начало», поучаствуют в квесте по легендам Ирландии «Золотой горшочек на краю радуги» и экологической игре «Тропами Ирландии». Кроме того, пройдет познавательный час «Страна тысячи приветов», литературный час «Неизведанные миры Джонатана Свифта», концерт кельтской музыки от трио ARAVITA и другие мероприятия.

На открытии фестиваля выступят ученики школы ирландского танца «Каденса», которая работает с января 2009 года. Школа состоит во всемирной организации ирландского танца WIDA. Запись на фестиваль проводится по телефону: +7 (3452) 565-300 (доб.: 30-61, 30-64, 30-62).