В подарок от пурнефтегазовцев дети получили «Коробку радости». Фото - «РН-Пурнефтегаз».

«РН-Пурнефтегаз» поздравил детей Губкинского с Международным днем защиты детей. В рамках открытия ежегодного городского летнего проекта «Дети двора» и праздника для всех детей города на открытой площадке ГДК «Олимп» предприятие подготовило «Коробку радости», наполненную небольшими сувенирами и подарками. Каждый ребенок смог после участия в играх и тематических конкурсах подойти к коробке и испытать удачу – получить в подарок небольшую игрушку, которая ему попадется в руки.

Молодые специалисты предприятия организовали для детей с ограниченными возможностями социального центра «Елена» игровую программу и сладкий стол. Самым интересным событием для ребятишек стал мастер-класс в технике рисования на воде «Эбру». После мастер-класса детей ждал сладкий стол и подарки.

Ежегодно, в течение 14 лет «РН-Пурнефтегаз» оказывает поддержку Центру социального обслуживания «Елена» города Губкинского. На каждый праздник нефтяники приходят с интересными представлениями и дарят детям подарки по случаю Масленицы, Дня защиты детей, 1 сентября, Нового года. Молодые специалисты предприятия организовывают походы в кино и чаепития. Каждый визит сотрудников предприятия в центр – это долгожданное и радостное событие для ребят.