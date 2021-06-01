В тюменском историческом парке проходит музейный урок «Поехали!». Фото Валерия Бычкова.

В тюменском историческом парке проходит музейный урок «Поехали!», на котором юные горожане узнают о подвиге Юрия Гагарина. Участникам предлагают смастерить поделку в форме ракеты.

– В Год космических достижений уместно вспомнить о человеке легенде Юрии Гагарине. У нас также открыта выставка «Через тернии в космос». В День защиты детей приглашаем ребят для формирования профессиональных навыков и вдохновения космической тематикой. Мы были первыми в космосе, и такими и остаемся, – заявил главный методист по музейно-образовательной деятельности Александр Валитов.

Напомним, что исторический парк «Россия – моя история» называют «живым учебником» по истории страны с древних времен до современности. Уникальность парка в том, что экспозиции там представлены с помощью использования разных современных технологий.