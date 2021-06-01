Юные тюменцы отправились в путешествие по прошлому в День защиты детей. Фото Сергея Куликова.

Юные тюменцы отправились в путешествие по прошлому в День защиты детей. Мероприятие прошло в историческом парке «Россия – моя история».

На мастер-классе «Рыцарский щит» посетители узнали, когда и при каких обстоятельствах у России появился государственный герб. Харизматичный Профессор устроил фееричное шоу «Открывашка», убедив детей, что физика и химия – не скучные школьные предметы, а увлекательнейшие науки.

Мастер-класс «Мультяшки на рубашке» познакомил детей с историями создания советских мультфильмов. После занятия дети пообещали посмотреть мультики с участием Ослика Иа-Иа, Кота Леопольда и Карлсона.

На экскурсии «Советское детство» ребята узнали, как жили их родители и бабушки с дедушками во времена СССР. Современные школьники выполняли интерактивные задания.