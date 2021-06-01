В тюменской детской библиотеке организовали игры для ребят. Фото - Маргарита Матяшева.

В тюменской детской библиотеке имени К. Я. Лагунова для ребят организовали познавательно-развлекательную программу «Наступил первый день лета». Юные горожане участвовали в играх и викторинах, придя целыми классами.

Библиотекари придумали викторины для ребят. Им предлагалось ответить на вопросы об известных детских книжках и мультфильмах. Кроме того, дети проверили свою смекалку, а также знание летних пословиц и загадок. За правильные ответы получали призы.

– Ребята занимаются с аниматорами на территории библиотеки, по пути идут и видят книжки, которые их заинтересовывают. Проводим такие мероприятия каждый год и всегда стараемся придумать новые фишки. Уже прошло более 70 человек, на песочное шоу записано еще двадцать. Но, скорее всего, придет больше, – рассчитывает директор филиала Светлана Волхонцева.