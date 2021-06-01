«Ура! Каникулы»: юные тюменцы посмотрели игровую программу в День защиты детей

Юные тюменцы посмотрели игровую программу в День защиты детей. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени в музее «Торговые ряды» состоялась игровая программа «Ура! Каникулы». Посредством ее юные зрители узнали о богатствах страны, и при этом получили заряд хорошего настроения.

– При виртуальном путешествии идет демонстрация богатств России на мультимедийном оборудовании. Мы говорим о том, какие есть реки, моря, океаны, горные вершины и леса в нашей стране. Во время прохождения этого задания дети вспоминают сказочных персонажей, которые обитают в той или иной местности, – рассказала организатор мероприятия Светлана Булышева

А вот Кот Базилио помог детям вспомнить правила дорожного движения. Он научил ребят быть аккуратными в городе. После выполнения всех заданий дети получили вкусные конфеты.