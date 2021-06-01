В Тюмени для детей с ограниченными возможностями здоровья провели концерт. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени для детей с ограниченными возможностями здоровья провели игровой концерт «В некотором царстве, в некотором государстве». Мероприятие состоялось во дворце национальных культур «Строитель» сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей.

Юные зрители-слушатели попали в сказочную страну с царевной Несмеяной и Царем Горохом. Чтобы рассмешить дочь владыки, в королевство прибыли участники вокальной студии «Конфетти», студии танца «Денс хит» и ансамбля киргизского танца «Акшоола».

– Идея мероприятия – устроить праздник для ребят и включить их в творческую деятельность, чтобы через игры они сумели раскрепоститься, повеселиться и научиться взаимодействовать. Дети с ДЦП с радостью танцевали вместе со сказочными героями, – отметила главный специалист отдела СКД Светлана Синицкая.