В Киномакс покажут самый добрый фильм года «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+). Фото предоставлено "КП".

В «Киномаксе» покажут самый добрый фильм года «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+). В фильме вы услышите знакомые голоса Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой. Вы можете приобрести билеты на данный предпоказ на сайте и в мобильном приложении kinomax.ru!

Немножко предыстории...

Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?

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