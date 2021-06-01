Связисты рассказали, что смотрят тюменские дети поколения «альфа». Фото - МегаФон.

Маленькие поклонники онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфимов выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент сервиса МегаФон ТВ популярен у подрастающих абонентов.

Первое место по числу просмотров среди мультсериалов заняла семейная сага «Три кота» (доступна в сервисе more.tv на МегаФон ТВ), второе – неувядающая классика «Маша и Медведь», третье – злоключения домовенка «Буба». «Свинка Пеппа», самый популярный за рубежом мультсериал, добрался лишь до девятого места.

Зато в полном метре американские студии одержали убедительную победу над российской анимацией. Лидером стал мультипликационный фильм PIXAR «Душа» – получившая «Оскар» история о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни. На втором месте – «Семейка Крудс: Новоселье» от DreamWorks про пещерных людей, тройку замыкает гиперреалистичный ремейк хита Disney «Король лев».

В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попали: «Моя собака – герой», «Рождество кота Боба», «Счастье в конверте». Также для семейных киновечеров жители региона выбирали фильм-путешествие «Земля: один потрясающий день», показывающий удивительную силу и разнообразие природы.

В целом же тюменские пользователи сервиса МегаФон ТВ не так часто зовут к цифровым экранам малышей: на детский контент приходится лишь 8% от общего числа просмотров. Мультфильмы жители области предпочитают смотреть по выходным.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.