Артисты Тюменской филармонии организовали концерт для детей. Фото: tgf.kto72.ru.

Артисты тюменской филармонии организовали концерт для детей под названием «Мока-kids». Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, прошло в концертном зале по адресу: улица Челюскинцев, 45.

– Мы пригласили детей на музыкальный интерактив и концерт по произведениям из любимых голливудских мультфильмов. Для них прозвучали мелодии и песни из «Русалочки», «Моаны», «Аладдина», «Короля Льва», «Мулан», Angry birds. Произведения из мультфильмов любимы зрителями, – отметила замдиректора филармонии по творческой деятельности Надежда Коваленко.

В концерте приняли участие артисты коллектива Moka project в составе музыкантов группы ударных и струнных инструментов, а также солисты хоровой капеллы.