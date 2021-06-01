В Тюмени актеры театра кукол прочтут детям стихи Барто и Маршака. Фото - "Тюменский Театр Кукол" в ВК.

В Тюмени актеры театра кукол прочтут детям стихи Александра Пушкина, Агнии Барто, Корнея Чуковского и Самуила Маршака. Флешмоб «Детский мир» пройдет в социальных сетях.

– Мы стираем границы между взрослыми и детьми. Детский мир – это целая вселенная. Дети, которые будут слушать эти стихотворения, поймут, что взрослые – это такие же классные девчонки и мальчишки, только повзрослевшие, – отметила заместитель структурного подразделения Тюменского театра кукол Екатерина Дергачева.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого нужно выбрать стихотворение, записать на телефон и выложить у себя на странице в социальных сетях с тегом #детскиймиртеатркукол.