Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июня 2021 года увеличилось на 49 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 36 827 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 67 человек выздоровели (за весь период - 35297), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 296 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 372 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 994 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 081 417 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 121 873 летальных исхода, выздоровели 4 693 579 человек.