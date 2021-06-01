В Тюмени на 9,8% повысят тариф на мусор. Фото - tarif.admtyumen.ru.

В Тюмени на 9,8% повысят тариф на мусор. Повышение стоимости услуги экономически обосновали – это произошло из-за введения в эксплуатацию объектов по обращению с ТКО в Ишимском районе и Ялуторовске. В тариф регионального оператора, который действовал в 2021 году, расходы на эксплуатацию этих объектов включены не были.

Так, с 1 июля тариф составит 6 905,09 рублей за тонну (без НДС). При этом уточняется, что ранее установленный льготный тариф для населения не изменился.

– Размер платы за комуслугу для проживающих в многоквартирных домах составит 146,26 рубля с человека в месяц (плюс 4,81 рубля), для проживающих в жилых домах – 125,42 рубля (плюс 4,13 рубля), – пояснили в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, рост совокупного коммунального платежа у жителей области с 1 июля 2021 года не превысит 3,4%. А разницу между платежами по экономически обоснованным и льготным тарифам регоператору возместят из областного бюджета.