В Тюмени прошла «Операция H2O». Фото: "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" ВКонтакте.

В Тюмени прошла экскурсия «Операция H2O», которую специально для детей устроили сотрудники Музейного комплекса имени Словцова. Проект проводится уже три года и пользуется популярностью у детей.

– Не каждый день есть возможность прокатиться по привычным улицам на двухэтажном автобусе, взглянуть на родные места со стороны и по-новому открыть для себя Тюмень. Из окон дети увидели самые красивые фонтаны города и узнали о них много интересного, послушали рассказ о том, какую важную роль вода сыграла в истории города, а чтобы никто не заскучал, образовательную поездку дополнили играми и развлечениями, – сообщили организаторы.

Так, ребята прогулялись вдоль реки Туры, а также приняли участие в подвижных играх и конкурсах с Кикиморой. Отметим, что подобные автобусные экскурсии входят в летнюю интерактивную программу «Музейный сезон» детского центра «Музейляндия».