В Якушах бурно отмечавший новоселье мужчина чуть не стал жертвой нового соседа. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от 33-летнего жителя деревни Якуши. Гражданин сообщил, что неизвестный угрожает ему убийством.

Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный установил, что мужчина во дворе частного дома отмечал новоселье. В процессе застолья к потерпевшему подошел местный житель и сделал замечание по поводу слишком шумной вечеринки.

– Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и высказал угрозы убийством в отношении оппонента. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении ранее не судимого 52-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.