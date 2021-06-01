В Тюмени посетители бара вымогали у парня деньги и сломали ему челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы о доставленном к ним 22-летнем местном жителе с травмой челюсти. Молодой человек со своим 21-летним другом стали жертвой вымогательства.

Накануне они во время отдыха в одном из ночных клубов города познакомились с двумя другими посетителями. Новые приятели – несудимый 20-летний горожанин и его ранее судимый 22-летний товарищ – выпили алкоголь и начали угрожать распространением конфиденциальных сведений о личной жизни потерпевших. Они потребовали за молчание 100 тысяч рублей.

– Злоумышленников задержали во дворе дома одного из потерпевших, куда те приехали за деньгами. Мужчины признались в содеянном, оба находятся под обязательством о явке, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.