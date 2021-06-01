В Тюмени подростки играли на железной дороге, кладя на рельсы камни. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени подростки устроили опасные игры на перегоне Войновка – Тюмень. Трое мальчиков 2008 и 2009 годов рождения клали посторонние предметы на рельсы.

– Мальчики гуляли вблизи железнодорожного полотна без сопровождения. Дети из любопытства решили положить на рельсы камни и посмотреть, что произойдет, когда по ним проедет поезд. Машинист проходящего грузового поезда заметил мальчиков и сообщил правоохранителям, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

В настоящее время родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей.