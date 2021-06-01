Более двухсот тюменцев пытались попасть в лес в выходные, несмотря на запрет. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области в выходные дни проведено 888 противопожарных рейдов. В мероприятиях задействовали более тысячи межведомственных групп.

По словам директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, рейды проводились в населённых пунктах, на дачах, в полях и лугах, а также на территориях возможного отдыха людей.

– В итоге специалисты составили 25 протоколов об административных правонарушениях на граждан. Вынесено 25 штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей. Предотвращено 201 нарушение запрета на посещение лесов, – сообщил Михнович.

Он напомнил, что жителям региона по-прежнему нельзя находиться в лесах, также запрещено разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.