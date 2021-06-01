Тюменский театр кукол и ТРЦ «Кристалл» посвятили детям проект. Фото - "Тюменский Театр Кукол" в ВК.

Тюменский театр кукол и ТРЦ «Кристалл» посвятили юным горожанам проект «С любовью к детям». В рамках его состоится фотовыставка и актерские мастер-классы.

– Героями выставки стали не только актеры, но и куклы-персонажи, которые каждый день ходят на площадку и несут детям доброе и светлое. Выставка раскрывает связь между театром кукол и юными зрителями, которые приходят к нам – нас связывает любовь, – рассказала организатор проекта Екатерина Дергачева.

Так, в вышеупомянутом торгово-развлекательном центре в 16.00 пройдут два мастер-класса, присоединиться к которым может каждый желающий. Первый – под названием «Весь мир – театр» – посвящен актерскому мастерству. На втором – «Такие разные куклы» – актеры Александр Киселев и Алла Жукова расскажут о кукловождении и покажут, как взаимодействовать с тростевыми и перчаточными куклами.