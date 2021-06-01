Музейный квест ждет тюменских ребят в День защиты детей

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В Международный день защиты детей тюменских ребят ждет увлекательный квест «В погоне за погонами», подготовленный музеем «Городская дума» (ул. Ленина, 2). Юным тюменцам предложат примерить на себя образ бойца Красной Армии, найти Знамя Победы, попутно зарабатывая звезды на погоны бравого солдата. Знакомство детей с военной историей пройдет в игровой форме, что позволит ребятам намного лучше запомнить информацию и зарядиться отличным настроением на весь день. Квест пройдет в рамках военной экспозиции, на которой юные участники увидят фотографии и плакаты военных лет, познакомятся с предметами того времени, а также побывают в комнатах, стилизованных под военную тематику.

– День защиты детей – это знаменательный праздник не только для музеев, но и для всех жителей города. Наша задача – прежде всего вовлечь детей в жизнь музея, помочь им узнать историю нашего города посредством игр, квестов, выставок и многого другого. Такая форма позволяет познавать мир намного проще и интереснее. Программа, посвященная Дню защиты детей, откроет сезон летних мероприятий в музее, – рассказал методист по музейно-образовательной деятельности музея «Городская дума» Павел Малиновский.

Квест пройдет 1 июня в 14.00 по постоянной экспозиции «Тюмень – война – Великая Победа». В нем могут принять участие ребята 6 лет и старше, группа состоит из 5 человек. Продолжительность игры 45 минут. Прежде чем отправиться в это увлекательное путешествие, необходимо предварительно записаться по телефону 46-11-59. Стоимость билета 80 рублей. Желаем звонкого детского смеха и отличного настроения!