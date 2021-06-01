В Тобольске УК оштрафовали за плохую работу. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские прокуроры с начала года выявили 868 нарушений закона в сфере ЖКХ. В суды направлено 46 исков, 151 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, еще 38 – к административной. Возбуждено пять уголовных дел.

Так, например, управляющая компания ООО «Велес» не справилась с содержанием общего имущества в двух многоквартирных домах. В отношении директора УК было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела его оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, ООО «УК «ЖКХ-Стандарт» не заключило договор со специализированной организацией на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирного дома на улице Аграрной в Тюмени. Прокуратура внесла представление, на сегодняшний день нарушения устранены.