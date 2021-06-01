В Тюмени музей «Городская Дума» подготовил для детей праздничные мероприятия. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени музей «Городская дума», который находится по адресу: Ленина, 2, подготовил для ребят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. Одно из событий – квест «В погоне за погонами», который состоится сегодня в 14.00.

В рамках мероприятия, которое продлится 45 минут, участники примерят образ бойца Красной Армии и найдут Знамя Победы. Билет стоит 80 рублей.

В 16.00 пройдет мероприятие «Незаметные заметки». Детям предлагают окунуться в эпоху начала XX века и встретиться со студентом Тюменского Александровского реального училища. На экскурсии юных горожан познакомят с коллекцией ученого Словцова. Стоимость билета – 100 рублей с человека.

С 11.00 до 20.00 в музее пройдет мастер-класс «Проделки-самоделки», где дети смогут из подручного материала изготовить сувениры. Стоимость участия – 100 рублей с человека, возрастное ограничение 6+.