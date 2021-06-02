Погода на 2 июня в Тюмени: потепление на день

В Тюмени потеплеет на один день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 июня, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 12 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 18 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

2 июня отмечается день мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, т.к. с этого дня начинали сеять огурцы: «На Филиппа да на Фалалея – доставай огурцы скорее», «На Фалалея – сади огурцы». Если в этот день много шишек на елке – к хорошему урожаю огурцов. В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.