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Происшествия1 июня 2021 9:09

В Тюменской области разгорелся ландшафтный пожар площадью сто гектаров

Сейчас таких возгораний три по региону
Сергей Швецов
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В Тюменской области разгорелся ландшафтный пожар площадью сто гектаров.

В Тюменской области разгорелся ландшафтный пожар площадью сто гектаров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области разгорелся ландшафтный пожар площадью сто гектаров. Кроме того, за сутки на территории региона возникло еще три лесных пожара на общей площади 15,2 гектара.

По информации местного оперативного штаба, количество действующих лесных пожаров на текущий момент (в том числе локализованных) составляет 20, ландшафтных – три. За сутки спасатели ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 951,4 гектара.

Напомним, что 11 мая 2021 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов.

ЧПЛесные и ландшафтные пожары в Тюменской области 2021