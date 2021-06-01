ВТБ выступил генеральным партнером «Дня предпринимателя» в Тюмени. Фото - ВТБ.

В 2021 году ежегодный «День предпринимателя» был нацелен на развитие сотрудничества и обмен опытом между региональным бизнесом и представителями креативных индустрий, на признание значения творческого компонента в социальном, экономическом и инфраструктурном развитии Тюменской области. Мероприятия форума прошли 28 мая в тюменском технопарке.

В рамках мероприятия состоялась дискуссия «Развитие креативных индустрий – будущее региона», в которой приняли участие представители власти и бизнеса Тюменской области, а также управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов. Он рассказал о мерах поддержки предпринимательства, которые банк реализует в регионе в рамках федеральных и региональных программ льготного кредитования. Так, бизнесменам Тюмени доступны беззалоговые кредиты от ВТБ с использованием поручительства АО «Корпорация «МСП» и фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Кроме того, ВТБ предлагает множество нефинансовых сервисов, которые помогают предпринимателям в решении различных задач – от проверки контрагента до формирования бизнес-плана.

Также в рамках мероприятия прошла эксперт-сессия «10 лет вперед», организатором которой стало Инвестиционное агентство Тюменской области. Встреча была посвящена итогам очередного инвестиционного цикла и перспективам развития экономики региона на новом этапе.

– Ключевой вектор направления развития – рост использования дистанционных каналов взаимодействия с банком со стороны как частных, так и корпоративных клиентов. Поэтому мы создали для бизнеса цифровую среду, запустив ряд digital-сервисов, – отметил Евгений Федосов. – Например, востребованы цифровая бухгалтерия и налоговый учет, позволяющие переложить все вопросы документооборота на банк. Более 650 тюменских предприятий пользуются для этого мобильным приложением ВТБ «Цифра». Уже несколько десятков компаний принимают платежи от клиентов не с помощью терминала, а со смартфона с помощью QR-кода в приложении «ВТБ Бизнес QR». Также недавно мы запустили новый сервис для регистрации бизнеса онлайн. Клиенты, у которых есть биометрический заграничный паспорт, могут сделать это полностью дистанционно и бесплатно.