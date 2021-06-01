Тюменские дети услышат любимые сказки, записанные голосами актеров театра кукол. Фото - "Тюменский Театр Кукол" в ВК.

В Тюмени театр кукол к Международному дню защиты детей подготовил проект «С любовью к детям». В рамках его ребята могут не только посетить фотовыставку актеров и кукол, но и принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству и даже послушать стихотворения в видеозаписи от актеров театра.

– «С любовью к детям» – для меня это не лозунг из моего детства, это твердое убеждение, моя позиция как представителя детского театра, так и мамы трёх сыновей. Дети – это смысл жизни, ее истинное звучание, а детство – «золотое время» в буквальном смысле, потому что именно от этого периода зависит, какие люди будут наполнять нашу планету, – отметила заместитель директора Тюменского театра кукол Екатерина Дергачева.

Стоит отметить, что каждый желающий может поддержать проект. Для участия нужно лишь выбрать стихотворение, записать его на видео и выложить на своей странице в социальных сетях с хэштегом #детскиймиртеатркукол. Видео появятся в социальных сетях ТРЦ «Кристалл», при поддержке которого состоится проект.

А всеми любимые детские сказки, записанные голосами актеров Тюменского театра кукол, можно будет услышать и скачать в социальных сетях театра «Вконтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».