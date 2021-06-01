В Тюменской области подвели итоги праймериз в местную думу. Фото - пресс-службы губернатора Тюменской области.

В Тюменской области подвели итоги праймериз в местную думу. Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов, явка была высокой и составила чуть более 19%.

Так, лидерами по числу отданных им голосов стали советник главы региона Наталья Шевчик, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов и главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов. Список дополнили Ольга Швецова, Алексей Салмин, Дмитрий Горицкий, Эдуард Омаров, Роман Чуйко, Елена Кашкарова и Алёна Дюрягина.

В голосовании по избирательному округу № 15 (Ярковский) лидером стал Александр Анохин, за ним – Роман Чуйко, Андрей Кириченко, Артур Шамухаметов и Тимур Гайнуллин. По избирательному округу № 16 (Тобольский) победу одержал Владимир Майер, второе место – у Максима Захарова, третье – у Олега Федоровского, далее идут Фаиг Гуламов и Диана Шамратова. По избирательному округу № 17 (Центральный, г. Тюмень) первым по числу голосов стал Юрий Баранчук, вторым – Станислав Беляев, третьим – Георгий Семенов, четвертым – Ильдар Хамитов, пятым – Михаил Маслин, шестым – Сергей Ковалев.

Что касается избирательноого округа № 18 (Ленинский, г. Тюмень), то тут первенствовал Сергей Медведев. За ним расположились Евгения Бурилова, Андрей Берлизев, Артём Дюков и Евгений Маркин. По избирательному округу № 19 (Калининский, г. Тюмень) лидером стал Николай Руссу. Далее по списку идут Андрей Якунин, Сергей Колпаков, Игорь Исаков и Егор Болотов. По избирательному округу № 19 (Восточный, г. Тюмень) лидером стал Сергей Романов, второй – Мария Шабанова, третьим – Алексей Ларионов, четвертым – Иван Стешенцев, а пятой – Анна Хлудкова.

По избирательному округу № 21 (Тюменский) первое место у Оксаны Величко, второе – у Алёны Дюрягиной, третье – у Александра Сивухо, далее идут Евгений Шубин и Олег Ульянов. По избирательному округу № 22 (Заводоуковский) лидером стал Владимир Ковин, второй – Ксения Ведьмедева, третьим – Андрей Андреев, четвертым – Владимир Сбитнев, пятым – Иван Дёмин. На избирательном округе № 23 (Ишимский) выиграл Виктор Рейн, второе место у Алексея Ипатенко, за ними – Ольга Пушкаревич, Елизавета Козина и Сергей Торопов. По избирательному округу № 24 (Казанский) лидером стал Владимир Ульянов., вторым – Александр Коротченко, третьей – Марина Сорокина, четвертой – Маргарита Лежнякова, пятым – Денис Васильев.