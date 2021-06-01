В Тюмени подвели итоги предварительного голосования в Государственную думу. Фото - ru.wikipedia.org.

В Тюмени подвели итоги предварительного голосования в Государственную думу. Имена победителей сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Так, больше всех голосов набрал действующий депутат Госдумы Эрнест Валеев. Второе место – у руководителя регисполкома «Единой России» Ольги Швецовой, третье – за олимпийской чемпионкой Луизой Носковой, четвертое – за депутатом Госдумы Анатолием Карповым, пятое – у депутата Тюменской гордумы Дмитрия Осипова.

В голосовании по Тюменскому одномандатному избирательному округу всех обошел депутат Госдумы Николай Брыкин. За ним следует Алексей Кучеров, Георгий Семенов, Диана Шамратова и Андрей Кириченко. В голосовании по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу больше всех голосов набрал депутат Госдумы Иван Квитка, далее – Есенгалий Ибраев, Владимир Сбитнев, Ксения Ведьмедева и Александр Коротченко.

Стоит отметить, что явка на предварительное голосование составила 19,08%: электронно проголосовали 59 417 человек, очно – 154 997.