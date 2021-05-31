В Тюменском театре кукол пройдет благотворительный спектакль «Не хочу быть собакой» Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) завтра, 1 июня 2021, в Международный день защиты детей, пройдет благотворительный спектакль «Не хочу быть собакой». Начало спектакля в 13.00.

Постановка 450 юных тюменцев организован Общероссийским общественным благотворительным фондом «Российский детский фонд» и Тюменским региональным отделением Фонда. Организаторы считают, совместными усилиями создадут незабываемую праздничную атмосферу, которая запомнится гостям Детского фонда. Ребят ждет музыкальное представление, игры, мастер-классы, фотосессия и подарки.

По словам заместителя председателя тюменского регионального отделения Российского детского фонда Галины Сушинских, это дети из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им нечасто удается выбраться в театр, и любой выход в свет – настоящий праздник.

- Я убеждена, что искусство сохраняет, раскрывает душу ребенка, позволяет увидеть мир другими глазами, - говорит Галина Сушинских. – А ещё в театре важен дух, атмосфера, которая объединяет десятки разных детей. Трогает чистота, непосредственность восприятия, радость от увиденного и услышанного, глаза, наполненные удивлением, восторгом, слезами… Очищающая сила театра делает мир лучше. Поэтому посещение театра, а не цирка или кинотеатра дарит региональное отделение в этот день.