Сбербанк и ТюмГУ будут совместно реализовывать «зеленые» проекты. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Тюменский государственный университет будут реализовывать совместные «зеленые» проекты. Соответствующий документ о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды подписали управляющий региональным отделением банка Евгений Светлов и ректор вуза Иван Романчук.

Стороны намерены сотрудничать в части разработки и реализации экологических проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, внедрение лучших практик в сфере устойчивого развития.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«В Сбербанке экологическая повестка занимает важное место и является частью ESG-стратегии, которой следует компания. Мы реализуем достаточно большое количество собственных экологических инициатив и поддерживаем «зеленые» проекты единомышленников. Безусловно, наша совместная деятельность с Тюменским государственным университетом способна внести существенный вклад в формирование ответственного экологического поведения. Совместными усилиями мы реализуем много волонтерских и образовательных проектов, способных улучшить экологическую ситуацию в Тюменском регионе. Я искренне уверен, что «зеленые» ценности, привитые ещё в высшем учебном заведении, будут влиять на выпускников в течение всей жизни».

Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета:

«Это своего рода протокол о намерениях, которые имеют глобальное значение для развития цивилизации, России, для будущего наших детей. Я надеюсь, что наши совместные шаги станут значимыми для развития экологической культуры, будут способствовать повышению грамотности населения, созданию условий для развития экологического образования и воспитания, бережного отношения к природе».

Стоит отметить, что Тюменский госуниверситет находится в авангарде зеленой повестки. Первый проректор Андрей Толстиков напомнил, что тематическими фокусами Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, базовой организацией которого выступает университет, являются биобезопасность человека, растений и животных. Кроме того, на базе ТюмГУ будет создан один из первых в России карбоновых полигонов.

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